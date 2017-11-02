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'tan sakatlık açıklaması! Tolgay, Tosic, Atiba, Gökhan...

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 13:56
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Tolgay, Tosic, Atiba, Gökhan...

Kulübü, UEFA dördüncü haftasında Monaco ile oynanan maçta sakatlanan oyuncularının durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'in sol uyluk arka adalesinde (Biceps), 'ın sol uyluk arka adalesinde (Hamstring) zorlanma, 'ın sağ bacak baldır adale zarında (Lateral Gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama, 'ün ise sağ diz kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı oyuncuların tedavisine başlandığını ve tedaviye verecekleri cevaba göre 'de 5 Kasım Pazar günkü Göztepe maçında oynayıp oynamayacaklarının kararlaştırılacağı bildirildi.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Tolgay, Tosic, Atiba, Gökhan...
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