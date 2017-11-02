Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Beşiktaş sahasında Monaco'yu ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Monaco maçın 45+1. dakikasında Lopes'le 1-0 öne geçerken Kartal'ın beraberlik golü 54'te Cenk Tosun'un penaltısıyla geldi.

BEŞİKTAŞ NE ZAMAN TUR ATLAYACAK?

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 10, Monaco 2 puana yükseldi. Grubun diğer maçında Leipzig, Porto'yu yenseydi, Beşiktaş bir üst tura yükselmeyi garantileyecekti fakat Porto evinde Leipzig'i 3-1 ile geçince Kartal'ın tur hayalleri bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasına kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Lemar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Tielemans'ın kafa vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışı son çizgiye inerek verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

28. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Subasic, penaltı noktasına kadar çıkarak, topu uzaklaştırdı.

CENK TOSUN'DAN LİDERLİK VURGUSU!

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Lopes'in rakibini geçerek uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden farklı dışarı çıktı.

37. dakikada Jovetic'in ceza sahası içi sol tarafından altıpasa çevirdiği pasta Lopes'in vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağın kaleye girmesini engelledi.

39. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top, kaleci Subasic'te kaldı.

44. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahası içine giren Gökhan Gönül'ün çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

45+1. dakikada Lopes'in ceza yayından üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'nin sağından ağlara gitti. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Tolgay'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Quaresma, Jorge Marco'yu geçerken, yapılan hareket sonucunda yer kalınca hakem Paolo Tagliavento, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı penaltı vuruşunda top sol üstte ağlarla buluştu. 1-1

58. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında Babel, ceza yayı üzerinde rakiplerini geçip, topu Quaresma'y aktardı. Quaresma'nın ceza sahası dışından boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

TOLGAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI!

88. dakikada Moutinho'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içinde Diakhaby'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

90. dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

90+1. dakikada Moutinho'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta 11'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

PEPE: "GRUPTAN ÇIKARSAK..."

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Paolo Tagliavento xx, Alessandro Giallatini xx, Filippo Meli xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Tosic xx (Medel dk. 69 x), Adriano xx, Atiba xx (Talisca dk. 83 ?), Tolgay xx (Mitrovic dk. 75 x), Quaresma xx, Babel xx, Oğuzhan xx, Cenk Tosun xxx

Yedekler: Tolga, Necip, Lens, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Monaco: Subasic xx, Raggi xx, Jesus xx, Gik xx, Jorge Marco xx, Fabinho xx, Moutinho xx, Tielemans xx, Lemar x (Jovetic dk. 26 x), Lopes xx (Diakhaby dk. 85 ?), Balde xx

Yedekler: Benaglio, N'doram, Toure, Boschilia, Carrillo

Teknik Direktör: Leonardo Jardim

Goller: Cenk Tosun (dk. 54 pen.) (Beşiktaş), Lopes (dk. 45+1) (Monaco)

Sarı kartlar: Tolgay, Tosic, Quaresma, Medel (Beşiktaş), Lopes, Jorge Marco, Diakhaby (Monaco)