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Giriş Tarihi: 2.11.2017 20:56 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 21:51
CANLI | Medipol Başakşehir - Hoffenheim

UEFA C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz , 'ı konuk ediyor.

, UEFA C Grubu'nda Alman ekibi 'i konuk ediyor.

Başakşehir grupta ilk galibiyetini almak için sahada. Almanya'da oynanan maçı 3-1 kazanan Hoffenheim ise İstanbul'a 3 puanla üçüncü sırada geliyor.

İlk yarı sonucu: Medipol Başakşehir 0-0 Hoffenheim

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STAT:
SAAT: 21:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Harald Lechner
EKSİKLER: Da Costa, , , Chedjou, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Mark Uth, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp (Hoffenheim)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Tunay,Napoleoni, Kerim, Mevlüt
YEDEKLER: Volkan, Alparslan, Uğur, Visca, Mossoro, Okan, Elia
TEKNİK DİREKTÖR:

HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Zuber, Hoogma, Grillitsch, Schulz, Vogt, Kerem Demirbay, Amiri, Wagner, Kramaric
TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann

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CANLI | Medipol Başakşehir - Hoffenheim
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