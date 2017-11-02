CANLI | Medipol Başakşehir - Hoffenheim

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Alman ekibi Hoffenheim'i konuk ediyor.
Başakşehir grupta ilk galibiyetini almak için sahada. Almanya'da oynanan maçı 3-1 kazanan Hoffenheim ise İstanbul'a 3 puanla üçüncü sırada geliyor.
İlk yarı sonucu: Medipol Başakşehir 0-0 Hoffenheim
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STAT: Fatih Terim
SAAT: 21:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Harald Lechner
EKSİKLER: Da Costa, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz, Chedjou, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Mark Uth, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp (Hoffenheim)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Tunay,Napoleoni, Kerim, Mevlüt
YEDEKLER: Volkan, Alparslan, Uğur, Visca, Mossoro, Okan, Elia
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Zuber, Hoogma, Grillitsch, Schulz, Vogt, Kerem Demirbay, Amiri, Wagner, Kramaric
TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann