CANLI | Salzburg - Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki dördüncü maçında Avusturya'da Salzburg ile karşılaşıyor.
Grubunda oynadığı ilk maçta Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, rövanş peşinde.
MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Red Bull Arena
SAAT: 23:05
YAYIN: Tivibu Spor 2
HAKEM: Paolo Mazzoleni
SALZBURG: Stankovic, Miranda, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Dabbur, Wolf, Berisha, Ulmer, Gulbrandsen, Lainer
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali, Milosevic, Musa, Evouna
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek