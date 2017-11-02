CANLI | Salzburg - Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki dördüncü maçında Avusturya'da Salzburg ile karşılaşıyor.



Grubunda oynadığı ilk maçta Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, rövanş peşinde.



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STAT: Red Bull Arena

SAAT: 23:05

YAYIN: Tivibu Spor 2

HAKEM: Paolo Mazzoleni

SALZBURG: Stankovic, Miranda, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Dabbur, Wolf, Berisha, Ulmer, Gulbrandsen, Lainer

TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali, Milosevic, Musa, Evouna

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek