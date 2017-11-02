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Giriş Tarihi: 2.11.2017 22:43 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 22:44
CANLI | Salzburg - Atiker Konyaspor

I Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz , Avusturya'nın takımına konuk oluyor.

, I Grubu'ndaki dördüncü maçında Avusturya'da ile karşılaşıyor.

Grubunda oynadığı ilk maçta Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında 'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, rövanş peşinde.

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STAT: Red Bull Arena
SAAT: 23:05
YAYIN: Tivibu Spor 2
HAKEM: Paolo Mazzoleni

SALZBURG: Stankovic, Miranda, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Dabbur, Wolf, Berisha, Ulmer, Gulbrandsen, Lainer
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali, Milosevic, Musa, Evouna
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

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CANLI | Salzburg - Atiker Konyaspor
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