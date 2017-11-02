Galatasaray ile Gençlerbirliği 93. maça çıkıyor

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 93. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-kırmızılılar 50, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 156 golüne, Gençlerbirliği 99 golle yanıt verdi.
Galatasaray, geçen sezonki maçları Ankara'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 8 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.
Taraflar arasında bu süre içinde yapılan maçlardan 5'ini kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 31-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar, 90 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 43 golle karşılık verebildi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.
Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve 2015-2016'da 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.
SON 10 MAÇ
İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2012-2013
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|3 - 3
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|0 - 1
|2013-2014
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|1 - 1
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3 - 2
|2014-2015
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|1 - 1
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|1 - 0
|2015-2016
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|4 - 1
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|1 - 1
|2016-2017
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|0 - 1
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3 - 2