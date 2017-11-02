Galatasaray'da gözler Güney Amerika'da

Yaz transfer döneminde 10 yabancıyı kadrosuna katan Galatasaray
devre arasında bir yabancı takviyesi daha yapmaya karar verdi. Tudor'un ilk 10 haftada bir dakika bile şans vermediği Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak sarı-kırmızılılar, transfer için arayışlara başladı.
Denayer beklentileri karşılayamadığı için Maicon'a yeni bir partner bulunacak. Scout ekibinin İgor Tudor
'a 10 kişilik bir liste hazırladığı öğrenildi. 14 yabancıya sahip Galatasaray'da Donk ayrılmak için gün sayıyor. İdmanlarda bile fazla şans bulamayan Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamazsa yönetim tazminatını ödeyip sözleşmeyi tek taraflı feshedecek. Ryan Donk'un gitmesiyle yabancı kontenjanı açılacak ve ara transferde bir takviye yapılacak.
10 MAÇ
3 GOL
28 HAVA TOPU KAZANMA
13 TOP KAPMA
Trabzonspor mağlubiyetinin faturası Galatasaray'da Belçikalı genç stoper Jason Denayer'e kesilmiş, SABAH Spor dün Belçikalı için "Fişi Çekildi" manşetiyle detayları okuyucularına duyurmuştu.