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'da gözler 'da

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017
Galatasaray'da gözler Güney Amerika'da

Ocak ayında Donk’u gönderip savunmaya takviye yapacak. 'in yetersiz kalması, 'in sürekli sakatlanması İgor 'un sabrını taşırdı. Hırvat teknik adam, ara transferde 'dan Maicon'a bir partner bulunmasını istedi Sportif Direktör Cenk Ergün, idmanlarda bile şans bulamayan Donk'a kulüp arıyor

Yaz transfer döneminde 10 yabancıyı kadrosuna katan devre arasında bir yabancı takviyesi daha yapmaya karar verdi. Tudor'un ilk 10 haftada bir dakika bile şans vermediği Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak sarı-kırmızılılar, transfer için arayışlara başladı. Denayer beklentileri karşılayamadığı için Maicon'a yeni bir partner bulunacak. Scout ekibinin İgor 'a 10 kişilik bir liste hazırladığı öğrenildi. 14 yabancıya sahip Galatasaray'da Donk ayrılmak için gün sayıyor. İdmanlarda bile fazla şans bulamayan Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamazsa yönetim tazminatını ödeyip sözleşmeyi tek taraflı feshedecek. Ryan Donk'un gitmesiyle yabancı kontenjanı açılacak ve ara transferde bir takviye yapılacak.

10 MAÇ
3 GOL
28 HAVA TOPU KAZANMA
13 TOP KAPMA


Trabzonspor mağlubiyetinin faturası Galatasaray'da Belçikalı genç stoper Jason Denayer'e kesilmiş, SABAH Spor dün Belçikalı için "Fişi Çekildi" manşetiyle detayları okuyucularına duyurmuştu.
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Galatasaray'da gözler Güney Amerika'da
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