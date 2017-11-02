Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurul Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu hak ettiğini söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda konuk ettikleri Monaco karşısında birçok gol pozisyonundan yararlanamadıkları için galibiyeti kaçırdıkları belirtti.

"Monaco karşısında üç puan bekliyorduk ama olmadı." diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz maça çok konsantre çıktı. İyi oynadık, maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. Gruptan çıkma yolunda ilerliyoruz. Bir üst tura yükselmek finansal açıdan çok önemli. Dünya kulübü olmak istiyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde sürekli olmak zorundasınız. Bu performansımızla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu hak ediyoruz."

Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkma hedefiyle başladığını vurgulayan Albayrak, "Bu grubun kolay olmadığını biliyoruz. Herkesin birbirine denk olduğu ve kimin ne yapacağının belli olmadığı bir grup. Monaco artık saf dışı kaldı, diğerlerine nazaran avantajımız var. Porto ile kendi evimizde, Leipzig ile son maçta deplasmanda oynayacağız. Fikstür anlamında bu da bir avantaj. Birer puan alsak gruptan çıkıyoruz. Kalan maçları bu bilinçle oynayacağı. Beşiktaş gruptan çıkacak. Rakiplerimizden çekinmek için bir nedenimiz yok. Bu takımların hepsini yendik. Takımımıza güveniyoruz. Geniş ve iyi bir ekibimiz var. Rakiplerimiz bizden çekinecek." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİNİ ETKİLEYEN BİR TAKIM"

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla beklentileri artırdığına dikkati çeken, siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:

"Alınan sonuçlardan sonra kendimize gruptan namağlup çıkmak gibi bir hedef koymadık ama yapılabileceğini gördük. Devre arasına mağlup girdik ama yöneticilerden taraftara kadar herkeste pozitif hava vardı, takımın maçı çevirebileceğini düşünüyorlardı. Maçtan sonra 'çeyrek final neden olmasın' diyen taraftarlarımız vardı. Eskiden Türk takımları 2-0 yenilince mutlu oluyorduk. Artık bunu kırdık. Beşiktaş, stadıyla, taraftarıyla, futboluyla rakiplerini etkileyen bir takım. Biz bunu yapınca beklentiler de yükseliyor ama itidalli olmak zorundayız."

"GENÇLERBİRLİĞİ MAĞLUBİYETİNDEN SONRA HERKES KENDİNE GELDİ"

Metin Albayrak, Beşiktaş'ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi performansı arasındaki fark ile ilgili olarak ise "Sezon başında takımda başarıya doymuş bir hava vardı. Bu moda girmek kötü ama Gençlerbirliği mağlubiyetinden sonra herkes kendine geldi. Alanyaspor ve Monaco maçlarıyla Beşiktaş'ın performansının yukarı gittiğini düşünüyorum." dedi.

Monaco karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golü penaltıdan atan ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına göz diken Cenk Tosun'un performansına da değinen Albayrak, "Bu sezon kendini çok geliştirdi. Takıma çok önemli katkı sağlıyor. Kaliteli stoperlerle baş edebiliyor. Ben oyununu çok beğeniyorum, nazar değmesin. Herkes yüreğiyle oynuyor. Tosic de sezon başından beri çok iyi ama dün ekstra müthişti." yorumunu yaptı.