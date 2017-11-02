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: "Maçın hakkı beraberlikti"

Giriş Tarihi: 1.11.2017 22:44 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 01:49
Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlikti

ve arasında oynanıp 1-1 biten karşılaşmasının ardından , müsabakayı değerlendirdi.

Teknik Direktörü , 1-1 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş şunları söyledi:

"Maçın hakkı beraberlikti. Zor bir maçtı, Türkiye'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Monaco, hızlı hücumu iyi yapan bir takım. Buradaki maçta skoru koruyup hücum etmeye çalıştık. Atak sayımız çok ama etkili bir şekilde atakları bitiremedik. Top kayıplarımız oldu. İkinci yarıda penaltıdan golü bulduk. Son bölümde oyun kontrolünü kaybettik. Her şeye rağmen beraberlik iyi sonuç. Gelecek Porto maçını kazanmak istiyoruz."

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Şenol Güneş: "Maçın hakkı beraberlikti"
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