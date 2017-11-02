Şenol Güneş: "Maçın hakkı beraberlikti"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Monaco maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş şunları söyledi:

"Maçın hakkı beraberlikti. Zor bir maçtı, Türkiye'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Monaco, hızlı hücumu iyi yapan bir takım. Buradaki maçta skoru koruyup hücum etmeye çalıştık. Atak sayımız çok ama etkili bir şekilde atakları bitiremedik. Top kayıplarımız oldu. İkinci yarıda penaltıdan golü bulduk. Son bölümde oyun kontrolünü kaybettik. Her şeye rağmen beraberlik iyi sonuç. Gelecek Porto maçını kazanmak istiyoruz."