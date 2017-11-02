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’de 11. hafta hakemleri belli oldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 13:33
Süper Lig’de 11. hafta hakemleri belli oldu

’in 11. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

'in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

3 KASIM CUMA
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği:

4 KASIM CUMARTESİ
14.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Suat Arslanboğa
14.00 Kayserispor - Trabzonspor:
16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe:

5 KASIM PAZAR
14.00 T.M. Akhisarspor - A. Alanyaspor:
16.30 E. Yeni Malatyaspor - M. Başakşehir:
19.30 D.G. Sivasspor - Atiker Konyaspor:
19.30 Göztepe - Beşiktaş:

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Süper Lig’de 11. hafta hakemleri belli oldu
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