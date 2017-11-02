Yazarlar Beşiktaş - Monaco maçını değerlendirdi

METİN TEKİN: Bu oyun liderliği hak ediyor

İlk defa 3'te 3'le başlanmış bir Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ardından bunun sebeplerini dünkü Monaco maçında gördük. Evet, belki kazanamadı Beşiktaş ama oyunu ele alış bakımından grup liderliğini hak eden bir takım oyunu gördüm. Talisca yoktu, Oğuzhan onun yerine çekildi, Tolgay orta sahadaydı. Oğuzhan'ın o bölgedeki en iyi oyunu oynadığını düşünüyorum. Tolgay'ın da özellikle Şampiyonlar Ligi performansı Beşiktaş için çok önemli.

Tamam, kendi sahanızda oynuyorsunuz ama geriye dönüp bakıyorum... Hiçbir zaman uluslararası düzeyde kendi oyun gücünü bu kadar iyi anlatabilen bir Beşiktaş inanın izlemedim.

Belki oyunun son 5 dakikalık bölümünde pozisyon veren bir Beşiktaş vardı ama oyunun genelinde topa sahip olmada ve özellikle pas yapmada sezonun iyi oyunlarından biriydi.

Beşiktaş'ın şu an ligdeki konumu Şampiyonlar Ligi'yle kıyaslayınca aynı yerde olmayabilir ama kalitesi ligin üzerinde. Grubun ilk maçından önce telaffuz ettiğim için söylüyorum. Beşiktaş'ın, Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid gibi majör takımlar hariç herkesle yarışa girebilecek kadro ve oyun kalitesi var. Özellikle bu beraberlik sonrasında da gruptan çıkmanın, hatta lider çıkmanın hakkı olduğunu düşünüyorum.

Bireysel performanslara gelirsek; kafamda geldiği gün çok soru işareti olan Babel'in bir kez daha bu seviyenin oyuncusu olduğuna şahit olduk. Dün harika değildi belki ama bu seviyenin oyuncusu olduğunu gösterdi. "Büyük maçlarda oynayamıyor" denilen Oğuzhan öne çıktı. Bu takımda Avrupa markalı Talisca ve Negredo'nun kenarda oturduğunu varsayarsak; doğru kullanımla birçok şeyi hayal ettirebileceğini gördük.

Sonunda Monaco'nun da çok önemli bir kadro olduğunu söyleyemeyiz ama çok önemli bireysel yetenekler olduğunu söylemek yanlış olmaz. İki maçta alınan 4 puan Beşiktaş'ın hangi seviyede olduğunun belgesidir.