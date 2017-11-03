Dursun Özbek'ten Berat Albayrak'a Galatasaray forması

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak'ın katıldığı sohbete sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim yer aldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin 9'uncusunu gerçekleştirdiği Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, iş adamı Adnan Polat, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ile dini temsilciler, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Sohbette Bakan Albayrak ve davetliler sanat, siyaset, spor ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Samimi geçen sohbetin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a Galatasaray forması hediye etti.

"SON 15 YIL YÜZDE 6'YA YAKIN BÜYÜMÜŞÜZ"

Türkiye'nin her alanda çok büyük gelişmeler kaydettiğini ve projelerin artarak devam edeceğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye son 10 yılda ortalama yılda ortalama 55 milyar enerji ve maden ithal etmiş. İthalattaki etkisi yılda 55 milyar dolar yani Türkiye'nin geçtiğimiz yılki cari açığının 1 buçuk katı. 32 milyar doların açığın baktığınız zaman sadece bu alanda. Türkiye büyüyor son 15 yıl yüzde 6'ya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans birileri kabul etse de etmese de" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda sanat, spor, siyaset dünyasından isimlerin buluştuğu sohbetlerin geleneksel hale geldiğini ve Bakan Albayrak'ın dünyada değişen dengelerin oluşturduğu yeni politik durumlar hakkında bilgi verdiğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İşte bu akşam bize bunları özetlemek üzere Enerji Bakanımız aramızda. Kendisine sohbetimize katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.