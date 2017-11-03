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Galatasaray'da sürprizi! Umut Bozok kimdir?

Giriş Tarihi: 3.11.2017 15:31
Galatasaray'da Umut Bozok sürprizi! Umut Bozok kimdir?

Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Galatasaray'ın Fransa'da forma giyen genç oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Umut Bozok kimdir?

Devre arasında 'un yerine mutlaka daha efektif yerli bir forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi aradığı ismi Fransa'da buldu... Sarı kırmızılı takımın yakından takip ettiği kimdir?

Sezon başında sadece 150 bin Euro'ya Nimes'e transfer olan U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok. 11 maçta attığı 7 golle Fransa 2. Ligi'nde gol krallığı listesinde ilk sırada yer alan Umut ayrıca attığı gollerle takımı Nimes'i de Ligue-2'de 4'üncü sıraya taşıdı.

Fransa 2'nci Ligi'ni de yakından takip ettiklerini ve transfer için görüşmeler yaptıklarını itiraf eden Cenk Ergün'ün bir süredir genç oyuncunun menajeri ile dirsek temasında olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Umut Bozok; 19 Eylül 1996 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Umut Bozok, 1.78 boyunda. Futbol hayatına GS Consolat da başlayan Umut Bozok, daha sonra Metz'in B takımında oynadı. Genç oyuncu şu sıralar Nimes Olympique takımında forma giyiyor.

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Galatasaray'da Umut Bozok sürprizi! Umut Bozok kimdir?
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