Galatasaray'da Umut Bozok sürprizi! Umut Bozok kimdir?

Devre arasında Eren Derdiyok'un yerine mutlaka daha efektif yerli bir forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi aradığı ismi Fransa'da buldu... Sarı kırmızılı takımın yakından takip ettiği Umut Bozok kimdir?

Sezon başında sadece 150 bin Euro'ya Nimes'e transfer olan U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok. 11 maçta attığı 7 golle Fransa 2. Ligi'nde gol krallığı listesinde ilk sırada yer alan Umut ayrıca attığı gollerle takımı Nimes'i de Ligue-2'de 4'üncü sıraya taşıdı.

Fransa 2'nci Ligi'ni de yakından takip ettiklerini ve transfer için görüşmeler yaptıklarını itiraf eden Cenk Ergün'ün bir süredir genç oyuncunun menajeri ile dirsek temasında olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Umut Bozok; 19 Eylül 1996 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Umut Bozok, 1.78 boyunda. Futbol hayatına GS Consolat da başlayan Umut Bozok, daha sonra Metz'in B takımında oynadı. Genç oyuncu şu sıralar Nimes Olympique takımında forma giyiyor.