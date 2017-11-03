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Başkanı 'in acı günü

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 13:48
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in acı günü

Başkanı 'in annesi hayatını kaybetti.

Spor Kulübü'nün resmi sitesinde yayınlanan mesajda, "Başkanımız 'in annesi 'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Aliye Sepil'e Allah'tan rahmet, başkanımız Mehmet Sepil ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Aliye Sepil'in cenazesi yarın 'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Paşaköprü Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan, bugün saat 15.00'te Torbalı Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan Göztepe Altyapı Tesisleri'nin lansmanı ertelendi. Göztepe resmi facebook hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesislerimizin lansmanı Aliye Sepil'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in acı günü
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