İşte Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, Malta ve Belçika'yla oynayacağı 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 10 Kasım Cuma günü Malta'yla deplasmanda, 14 Kasım Salı günü ise İstanbul'da Belçika ile yapacağı maçların 20 kişilik aday kadrosu açıkladı.

Aday kadroya davet edilen futbolcular, 6 Kasım Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanacak.

Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şunlar:

Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Kerim Alıcı (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar).

Orta saha: Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Ahmed İldiz (Kasımpaşa), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique).