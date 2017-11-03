Konya istediğini aldı

Konya
spor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda zirvede yer alan Salzburg ile Avusturya'da 0-0 berabere kalarak önemli 1 puan aldı. Deplasmanda gurbetçilerin büyük destek verdiği yeşil-beyazlılar, savunmada çok dikkatliydi. Az pozisyonun yaşandığı mücadelenin en önemli anı son dakikada yaşandı. Sol kanattan gelişen Salzburg atağında Schlager'in vuruşunda Serkan gole izin vermedi ve maç golsüz sona erdi. Puanını 4'e çıkaran temsilcimiz 23 Kasım'da evinde Marsilya'yı yenerse gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak.