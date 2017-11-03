Lider geri döndü! 5-1

Süper Lig 10. hafta açılış maçında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı.



Maçta ikinci yarı: Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği

7' Mariano

43' Maicon

47' Gomis

50' Tolga

81' Gomis

84' Scekic







BELHANDA'DAN İKİ ASİST

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, ligde Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğü için Trabzonspor deplasmanda takımını yalnız bırakmıştı. Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Igor Tudor, Belhanda'ya ilk 11'de şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu, kırmızılı-siyahlılara karşı alınan 4-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Faslı futbolcu, bu maçla birlikte ligdeki asist sayısını 5'e yükseltti.



MAICON'UN 6. GOLÜ

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ikinci golünü Brezilyalı defans oyuncusu Maicon kaydetti. Müsabakanın 42. dakikasında Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Maicon, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluştu. Brezilyalı futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. 29 yaşındaki futbolcu, daha öncede Osmanlıspor'a 1, Kardemir Karabükspor'a ağlarına da 2 gol göndermişti.







MARIANO İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde İspnaya'nın Sevilla ekibinden kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Gomis'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mariano, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Osmanlıspor ve Trabzonspor maçlarında da asist yapmıştı.



31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon oynadığı 11 maça da ilk 11'de başladı.







MUSLERA'YA AİLE DESTEĞİ

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Fernando Muslera'nın özel misafirleri de vardı. Sarı-kırmızılıların 5-1 galip geldiği müsabakayı Muslera'nın annesi ile babası da tribünden takip etti. Muslera'nın ailesinin atılan gollerden sonra gol sevinçlerine katıldığı gözlendi.



TRABZON MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde son oynanan ve 2-1 kaybedilen Trabzonspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle Gençlerbirliği maçında başarı aradı.

Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sofiane Feghouli ve Papa Alioune Ndiaye'nin yanı sıra Selçuk İnan ile Martin Linnes, Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde yer alamadı. Selçuk ve Linnes, karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Igor Tudor, bu 4 oyuncunun yerine Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Eren Derdiyok'u başlangıç kadrosunda tercih etti.







GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 2 DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, Ankara ekibinin son oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ousmane Ndiaye yerine Luccas Claro'ya şans verirken, kırmızı kart gören Zeki Yavru'nun yerine ise Diallo Guidileye'yi ilk 11'de sahaya sürdü.







İLK KEZ ÇİFT FORVETLE SAHADA

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında iki golcüsünü birden sahaya sürerek, bu sezon ilk kez çift forvetle bir maça başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği müsabakası 11'inde hem Bafetimbi Gomis hem de Eren Derdiyok birlikte yer aldı.

Gomis, geride kalan 10 maçın tamamında olduğu gibi yine ilk 11'de yerini alırken, Eren Derdiyok ise ligde ilk kez başlangıç kadrosuna girmeyi başardı. Bu sezon süre almakta zorlanan Eren, geride kalan 10 maçın 7'sinde yedeklerden gelerek sahaya çıkmış ve sadece 75 dakika oyunda kalmıştı.

SAHADAKİ DÜZEN DEĞİŞTİ

Teknik direktör Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın saha içi düzeninde değişiklikler yaptı.

Hırvat teknik adam, 3-4-1-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdü. Savunmayı Maicon, Serdar Aziz, Denayer üçlüsünden oluşturan Tudor, orta sahada Mariano, Fernando, Tolga Ciğerci ve Rodrigues'i görevlendirdi. Forvet arkasında Belhanda forma giyerken, ileri ikili Eren Derdiyok ve Gomis'ten oluştu.





BELHANDA CEZASINI DOLDURDU

Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda, cezasını doldurarak formasına tekrar kavuştu.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Trabzonspor müsabakasında oynayamayan Belhanda, Gençlerbirliği önünde takımdaki yerini aldı.

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri için saygı duruşu yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri anısına; 3, 4 ve 5 Kasım 2017 tarihlerinde oynanacak futbol müsabakalarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağı açıklanmıştı.







FEGHOULİ İLE N'DİAYE TRİBÜNDE

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada Sofiane Feghouli ile Badou N'diaye'den cezaları nedeniyle yararlanamadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli ile N'diaye, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Sahadaki takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ikili, gollerden sonra da sevinmeyi ihmal etmedi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Feghouli'ye 3 maç ceza vermişti.