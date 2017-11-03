Olcay ve Feghoulİ’ye 3’er maç, Özer’e 6 ay

PFDK, Trabzon-G.Saray maçında Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart kart gören Olcay Şahan
'a 'Rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi'
nedeniyle 3 maç ceza verdi… Faulün ardından, Olcay'ın üzerine yürüyüp, yüzüne vuran Feghouli
de aynı gerekçeyle 3 maçla cezalandırıldı. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise, Osmanlıspor forması giyen Özer Hurmacı'nın, Trabzonspor ile olan sözleşmesini haksız feshetmesi sebebiyle 6 ay sahalardan men edilmesine karar verdi.
Feghouli'nin, kendini savunduğunu dile getiren ve cezaya isyan eden G.Saray yönetimi, Tahkim Kurulu'na gitme kararı aldı.
AHMET ÇAKAR DİYOR Kİ
Türk futbolunun en güvenilmez kurumları Tahkim ve Disiplin'dir. Son yıllardaki kararlara bakın; buram buram eyyam, buram buram çifte standart, buram buram taraflılık kokuyor. Caner'e 6 maç vermek kesinlikle yanlıştır, haincedir, orantısızdır. Doğrusu 2 bilemedin 3 maç olmalıydı. Caner'in 6 maç aldığı hafta Galatasaray
- Fenerbahçe maçında kafasından yaralanıp yere düşen bir yardımcı hakem var. Ama Galatasaray'ın aldığı ceza çok ama çok az. Caner görüntülerden ceza aldı, oysaki bir sonraki hafta benzerini Muslera, Valbuena ve Emre Belözoğlu da yaptılar. Onlara ceza vermemek için muhatap kılıfını uydurdular. Feghouli ve Olcay'ın cezaları içinse tam anlamıyla çok diyemem. 3 olmazdı da 2 olurdu.