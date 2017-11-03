Son dakika: A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da ise Antalya'da Arnavutluk ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Arda Turan, Burak Yılmaz, Mehmet Topal ve Caner Erkin kadroda yok.

İlk defa çağırılanlar: Okan Kocuk, Erol Erdal Alkan, Atila Turan, Emre Akbaba, Kenan Karaman

A Milli Takım, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik Direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:



KALECİLER: Harun Tekin, Okan Kocuk, Volkan Babacan



DEFANS: Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Erol Erdal Alkan, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Uğur Demirok, Atila Turan, İsmail Köybaşı



ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Tolga Ciğerci



FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal