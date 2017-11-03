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Son dakika: A ın aday kadrosu belli oldu

Giriş Tarihi: 3.11.2017 16:23 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 17:00
Son dakika: A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

A 'ın ve ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı 9 Kasım'da deplasmanda , 13 Kasım'da ise Antalya'da ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Arda Turan, Burak Yılmaz, Mehmet Topal ve Caner Erkin kadroda yok.

İlk defa çağırılanlar: , , , Emre Akbaba,

A Milli Takıma ilk defa davet edilen isimleri tanıyalım

A , 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik Direktör Mircea tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Harun Tekin, Okan Kocuk, Volkan Babacan

DEFANS: Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Erol Erdal Alkan, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Uğur Demirok, Atila Turan, İsmail Köybaşı

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, , Tolga Ciğerci

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal

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Son dakika: A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu
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