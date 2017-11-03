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Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Rodallega'nın cezasına indirim!
Son dakika:
Tahkim Kurulu
'ndan
Rodallega
'nın cezasına indirim!
Giriş Tarihi: 3.11.2017
15:34
Güncelleme Tarihi: 3.11.2017
15:35
TFF
Tahkim Kurulu
,
Rodallega
'nın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi
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