Yenilmemek önemliydi

Başekşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rakibimiz sistemden sistem geçebilen Almanya'nın kendi sahasında en çok pas yapan takımı. Oyuna baskıyla başlamaya karar verdik. Oyunda hiç kopmadık. Sonuna kadar disiplinli kalmak son derece önemliydi. Sakat ve eksik oyuncularım vardı. Yediğimiz golden önce bizim oyuncumuza faul vardı. Son dakikada gol atıp mağlup olmamak önemli. Gruptaki şansımız devam ediyor. 2 maçımızı da kazanırsak, çıkma ihtimalimiz var."
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Maçta forma giyen yedi Başakşehirli oyuncu 30 yaşındaki Julian Nagelsmann'dan daha yaşlıydı.