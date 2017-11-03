Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yenilmemek önemliydi

Giriş Tarihi: 3.11.2017
Yenilmemek önemliydi
Başekşehir Teknik Direktörü , maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rakibimiz sistemden sistem geçebilen Almanya'nın kendi sahasında en çok pas yapan takımı. Oyuna baskıyla başlamaya karar verdik. Oyunda hiç kopmadık. Sonuna kadar disiplinli kalmak son derece önemliydi. Sakat ve eksik oyuncularım vardı. Yediğimiz golden önce bizim oyuncumuza faul vardı. Son dakikada gol atıp mağlup olmamak önemli. Gruptaki şansımız devam ediyor. 2 maçımızı da kazanırsak, çıkma ihtimalimiz var."

7
Maçta forma giyen yedi Başakşehirli oyuncu 30 yaşındaki Julian Nagelsmann'dan daha yaşlıydı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenilmemek önemliydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz