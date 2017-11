10 kişilik Denizlispor, Altınordu'yu devirdi

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen Altınordu atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Mirkan'ın gelişine vuruşu direkten döndü. Denizlispor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada sol kanattan topu taşıyan Anıl, Moritz'le oynadı. Topla buluşan Moritz, ceza yayı üzerindeki Kappel'e bıraktı. Kappel'in yerden şutunu kaleci güçlükle çeldi.

15. dakikada sağ kanattan gelen Altınordu'da Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan'ın sert şutunu kaleci Asil Kaan tek hamleyle uzaklaştırdı.

33. dakikada Barış'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ömer Alp'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada sağ kanattan topla çıkmaya çalışan Barış Alıcı'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından Denizlisporlu Kerem Can direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Barış Alıcı sağ kanattan Cihan'ı çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Barış'ın sağ çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

71. dakikada Barış'ın kullandığı serbest vuruşunda Ömer Alp'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Ziya ayağının içiyle filelerle buluşturdu. 2-0



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş xx, Cumhur Altay xx, Mehmet Kağan Bingül xx

DENİZLİSPOR: Asil xx, Taşkın xx, Cenk xx, Ömer Alp xxx, Kerem Can xx, Kappel xxx, Burak xx, Anıl x (Cihan dk. 41 x) (Alperen dk. 56 x), Ziya xxx, Barış xx, Moritz xxx (Veli dk. 90+2 ?)

Yedekler: Zeki, Batıcan, Taha Can, Ramazan Tarık, Şevki, Emre, Şefik Can

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

ALTINORDU: Ali Emre x (Ozan Can dk. 52 x), Kerim xx, Yusuf x (Mehmet Murat dk. 79 x), Seydi xx, Ali Mert xx, Barış Alıcı xx, Deniz x (Alican dk. 46 x), Serkan x, Erdoğan xx, Kerim xx, Mirkan xx

Yedekler: Berk, Oğulcan, Fatih, Musa

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ömer Alp (dk. 33), Ziya (dk. 71) (Denizlispor)

Kırmızı Kart: Kerem Can (dk. 37) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Taşkın İlter, Ziya Alkurt (Denizlispor), Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (Altınordu)