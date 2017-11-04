Caner Erkin’e 6 maç ceza fazla

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, farklı galibiyet sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte satır başları:
Kaybedilen puanlar sonrası galibiyet önemliydi. Galibiyetin geliş şekli de bizim için çok güzel oldu. Oyuncularımı kutluyorum.
Çift forvette güzel şeyler gördüm. Eren şansını iyi kullandı. Böyle bir alternatifimizin olması önemli.
Aynı sistemin artıları ve eksileri var. Hep aynı dizilişle oynamak futbolcular için iyi olabilir ama diğer taraftan rakiplerimizin tedbir almasını kolaylaştırıyor.
Disiplin Kurulu'nun Feghouli ve Caner Erkin'e verdiği cezaların fazla olduğunu düşünüyorum. Çok daha az cezalar almaları gerekirdi.
Şu anki basın toplantısının konusu Arda Turan'ın transferi değil. Transferi Ocak'ta konuşacağız.
ÖZBEK TOTEMİ BOZDU
Östersunds deplasmanından bu yana totem yaparak maçlara gitmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
, dün akşam eşi Mesude Hanım'la birlikte tribündeydi. Özbek çifti, goller sonrası büyük sevinç yaşadı.