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Duayen spor yazarı vefat etti! Erdoğan Şenay kimdir?

Giriş Tarihi: 4.11.2017 11:12
Duayen spor yazarı Erdoğan Şenay vefat etti! Erdoğan Şenay kimdir?

79 yaşında hayata gözlerini yuman , Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin onur üyelerindendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tercüman, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazısı kaleme alan ve derneğin onur üyelerinden olan Şenay, 79 yaşında vefat etti.

, Türkiye Futbol Federasyonunda da çeşitli kademelerde görev almıştı.

Şenay'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü Üyesi olan Erdoğan Şenay için sarı-lacivertliler de başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Usta gazeteci, yüksek divan kurulu üyemiz merhum Erdoğan Şenay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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Duayen spor yazarı Erdoğan Şenay vefat etti! Erdoğan Şenay kimdir?
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