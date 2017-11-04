Elazığspor, Gaziantepspor'u 10 kişiyle yendi

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Elazığspor, sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.
29. dakikada Sarpong'un sol kanattan ortasında Tom'un ceza sahası içinden şutu savunmadan döndü.
40. dakikada Adem'in sağ kanattan ortasında Mehmet Yiğit'in kafa vuruşunu kaleci Selçuk kontrol etti.
45. dakikada Bjarnason'un sol çaprazdan plase şutu az farkla dışarı çıktı.
46. dakikada Serhan'ın ceza sahası sol çaprazından yerden şutunu kaleci Soner rahat bir şekilde kontrol etti.
47. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Oktay'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
58. dakikada Sarpong'un sol kanatta rakibini çalımlayarak ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.
67. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Soner kornere çeldi.
72. dakikada Tom'un derinlemesine pasında Maranhao'nun sağ çaprazdan şutunda top ağlara buluştu. 1-0
82. dakikada Tom'un ara pasında Murat'ın ceza sahası yayı üzerinden şutu az farkla auta çıktı.
90. dakikada Tom'un ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Selçuk, topu elinin altından kaçırdı. Topla buluşan Ahmet meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Emin Tuğral xx
ELAZIĞSPOR: Soner Şahin xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit xx, Sezgin Coşkun xx (Maranhao dk. 62 xx), Onur Güney xx, Alpaslan Öztürk xx, Bjarnason xx, Tom xxx, Sarpong xx (Berk dk. 69 x), Ahmet Aras xxx, Mertan Caner Öztürk x (Murat Kayalı dk. 70 x)
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Sorumlu: Muammer Sürmeli
GAZİANTEPSPOR: Selçuk Özcan x, Şenol Can xx, Abdullah Elyasa Süme x, Hüseyin Polat x, Hasan Genç xx, İlker Günaslan xx, Muhammed İldiz xx, Oktay Aydın x, Müslüm Talşik xx (Erdal Ahmet dk. 78 ?), Harun Enes Nural x (Zeki dk. 70 x), Serhan Yılmaz x (Yusuf dk. 65 x)
Yedekler: Adnan Karabulut, Mustafa Emirhan Özyaşar, Gökhan Çamur, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Faik Demir
Goller: Maranhao (dk. 72), Ahmet Aras (dk. 90) (Elazığspor)
Kırmızı kart: Mehmet (dk. 63) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Onur, Adem, Soner (Elazığspor), Serhan, Şenol, Oktay (Gaziantepspor)