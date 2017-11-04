Kasımpaşa - Bursaspor (CANLI)

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.00'te başlayan Kasımpaşa - Bursaspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor.

KASIMPAŞA: 2 - BURSASPOR: 0 (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN)

Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Mensah, Murillo, Eduok

Yedekler: Eray, Burak, Etoundi, Hasan, Hakan, Onur, Ali, Neumayr, Veysel, Burak

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Agu, Badu, Aziz Behich, Batalla, Ekoko, Stancu

Yedekler: Muhammed, Merter, Jorquera, Sinan, Furkan, Delarge, Faty, Rüştü, Kubilay

KASIMPAŞA-BURSASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor. Ev sahibi Kasımpaşa geçen hafta yine sahasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Konuk Bursaspor ise sahasında Antalya karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etmişti.

11'LER AYNI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş geçen hafta kazanan takımı bozmadı. Ev sahibi ekip Göztepe maçında kazandığı ilk 11 ile sahaya çıkacak. Aynı şekilde Le Guen de Antalyaspor karşısında 4-0 kazanan takımda değişiklik yapmadı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLU

Kasımpaşa'ya konuk olacak Bursaspor'da taraftarlar takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmadı. Yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Ev sahibi Kasımpaşa tribünlerinde ise büyük boşluklar olduğu gözlendi.

TAYFUR HAVUTÇU VE YILMAZ VURAL TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu karşılaşmayı tribünden takip etti. Ayrıca Kasımpaşa'nın eski teknik adamlarından Yılmaz Vural da karşılaşmayı takip edenler arasında yerini aldı.

ŞEHİTLER VE ERDOĞAN ŞENAY İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Şehit olan askerler ve Spor yazarı, TFF eski asbaşkanlarından, işadamı Erdoğan Şenay için, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.