Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayan Kayserispor - Trabzonspor maçını Özgür Yankaya yönetiyor.
KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!)
Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz, Mendes, Umut
Yedekler: Vedat, Gyan, Levent, Toledo, Güray, Meleg, Stojiljkovic, Erdal, Erkan Kaş, Mujangi
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, N'Doye
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Mas, Sosa, Volkan Şen, Abdurrahim, Batuhan, Hubocan, Abdülkadir