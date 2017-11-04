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Giriş Tarihi: 4.11.2017 13:35 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 14:23
Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında , 'u konuk ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayan - maçını Özgür Yankaya yönetiyor.

KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!)

Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz, Mendes, Umut
Yedekler: Vedat, Gyan, Levent, Toledo, Güray, Meleg, Stojiljkovic, Erdal, Erkan Kaş, Mujangi

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, N'Doye
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Mas, Sosa, Volkan Şen, Abdurrahim, Batuhan, Hubocan, Abdülkadir

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Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)
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