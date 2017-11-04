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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 4.11.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 11:05
Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Geçen hafta Asamoah Gyan'ın son saniye golüyle evinde Kayserispor'a puan veren ; Ankara'da 'a konuk oluyor. Milli ara öncesinde mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak iki takımın 3 puan mücadelesi nefes kesecek. Peki Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

yönetiminde 10 maç sonunda 16 puanla 8. sırada bulunan , 7 puanla ligin son sırasında bulunan 'a konuk oluyor. İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor'da geçen hafta 6 ay futboldan men edilen şoku yaşanıyor. Başkent ekibinin en kritik isimleri ise Serdar Gürler, Josue ve Souleymane Doukara olarak göze çarpıyor. Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ligde istediği sonuçları alamayan F.Bahçe, dipteki Osmanlı ile kapışıyor. Sarı-lacivertliler, Ankara'da kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kocaman, zirveden kopmamak ve araya moralli girmek için oyunculara galibiyet emri verdi.

'de bir türlü istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak. Son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de son dakikada yediği golle Kayserispor'la 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.

10 haftada 14 puan yitiren sarı-lacivertliler son iki dış saha maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Osmanlı Stadı'nda saat 19.30'da start alacak mücadeleyi tecrübeli hakem yönetecek.

GÖRÜNTÜLERLE HAZIRLADI

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Kayserispor maçında yapılan hataları hafta boyunca oyunculara görüntülü olarak izlettiği ve bir daha tekrarlanmaması konusunda uyardığı bildirildi. Yeni idman metotları uygulayan sarı-lacivertli çalıştırıcı hem zirveden daha fazla kopmamak hem de milli maç arasına moralli girmek için öğrencilerinden mutlak 3 puan istedi. Ligin dibinde yer alan Osmanlı'da da hedef galibiyet.

MUHTEMEL 11'LER

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Koray, Numan, Maxsö, Pinto, Musa, Lawal, Josue, Serdar Gürler, Umar, Doukara

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Guiliano, Janssen

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Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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