Rıza Çalımbay: "Ligde ilk defa gol yemeden maç bitirdik"

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tek düşüncelerinin kalan maçları iyi bir şekilde bitirmek olduğunu söyledi.

Karşılaşmada defans oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak ofans oyuncuları için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini kaydeden Çalımbay, "Buraya gelirken maçın zor olacağını biliyorduk, çok iyi takıma karşı oynadık. Şu anda Süper Lig'e baktığımızda en iyi çıkış yapan takımlardan bir tanesi. Bizim buradaki bütün amacımız galibiyetti, galibiyet için geldik. Ama baktığımız zaman maalesef ofansif açıdan istediğimiz verimliliği göremedik, defansif anlamda herkes iyi mücadele etti. Sevinecek bir şey değil ama iyi bir şey; ilk defa Trabzonspor ligde gol yemeden bir maçı bitirdi. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey. Böyle iyi oynayan defansın forvetlerinin de iyi oynaması gerekiyordu, ofansta çoğalmamız gerekiyordu. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda tabi ki sakatlanıp da oyundan çıkan arkadaşlarımızın da etkisi fazlaydı. Çünkü oyuncu değiştirme şansımız da kalmadı. Zaten ofans açısından eksiklerimiz çoktu. Ama biz kendi açımızdan görmemiz gereken şeyleri gördük bu maçta. İnşallah kalan 6 maçımızı iyi şekilde bitirip, devre arasını da iyi bir şekilde değerlendirip daha iyi bir Trabzon olacak. Hem ofansta hem defansta iyi şeyler yapan, üreten bir takım olacağız. Şu anda tek düşündüğümüz kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek" diye konuştu.