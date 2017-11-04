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Sumudica: Orada kesin bir penaltı vardı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 17:21
Sumudica: Orada kesin bir penaltı vardı

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan ’da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, hakem 'ya sitem etti.

, Süper Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan spor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Özür dileyerek başlayacağım, bugün sahada oyun oynamaya çalışan tek takım gördüm o da Kayserispor'du. Performansından son derece memnunum takımımın. Taktiksel anlamda oyunu domino eden bizdik. İkinci yarıdan itibaren bir tane bile şutları yoktu. Bugün Allah bize yardım etmedi diyelim" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR YANKAYA, YANLIŞ KARARLAR VERDİ"

Maçın hakemi 'ya sitem eden Sumudica, sadece saygı beklediklerini kaydetti. Hakem Yankaya'nın penaltı pozisyonunu es geçtiğini, kartlarda adil davranmadığını ifade eden Sumudica, "Benim saçlarım gün gittikçe beyazlıyor, çünkü futbol için çalışıyorum. Maç bittiğinde sahadaki futbolcular kadar yorgun oluyorum. Sadece birazcık saygı istiyorum. Bugün gerçekten hakemin sahada yanlış kararlar verdiğine inanıyorum. Sadece saygı bekliyorum. Ben nasıl saygı gösteriyorsam, o saygıyı ben de bekliyorum. Orada kesin bir penaltı vardı. Bu penaltı ile Kayserispor 2 puan daha kazanacaktı. Deniz 4. sarı kartı gördü. Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Aynı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu aynı hareketi yaptı ama kart görmedi. İkinci yarıda da Trabzonspor kalecisi futbol oynamaktan çok uzaktı, hakem kaleciyi bir kere dahi uyarmadı. Ben kimseden yardım istemiyorum. Sadece bana saygı duyulmasını istiyorum. Çünkü Kayserispor futbolu gerçekten oynayan en iyi takımlardan biri" diye konuştu.

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Sumudica: Orada kesin bir penaltı vardı
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