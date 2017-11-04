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Son dakika: Tahkim'den 'ın cezasına onay!

Giriş Tarihi: 4.11.2017 12:31 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 12:38
Son dakika: Tahkim'den Olcay Şahan'ın cezasına onay!

Galatasaray maçında kırmızı kart gören sporlu 'a verilen 3 maç men cezası onandı.

Tahkim Kurulu, sporlu futbolcu Olcay Şahan'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"TFF 4 Kasım 2017 günlü (55) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
E.2017/422 - K.2017/429

Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu 'ın, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/348 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Olcay Şahan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

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Son dakika: Tahkim'den Olcay Şahan'ın cezasına onay!
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