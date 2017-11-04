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'ndan şok karar!

Giriş Tarihi: 4.11.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 14:00
Tugay Kerimoğlu'ndan şok karar!

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi , teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu, 2011-12 ve 2013-14 sezonunda sarı kırmızılılarda antrenör olarak çalışmış, son olarak da 2015-16 sezonunda Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük yapan Tugay Kerimoğlu flaş bir karar verdiğini açıkladı.

Kerimoğlu, verdiği kararı şu sözlerle açıkladı: "Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bırakıyorum."

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı.

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Tugay Kerimoğlu'ndan şok karar!
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