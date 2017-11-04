Ümraniyespor - Adana Demirspor maçında 2 penaltı, tek gol!

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

55. dakikada Yiğit'in ceza sahası içinde elle müdahalesine hakem penaltı kararı verdi.

56. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı atışı üstten auta gitti.

71. dakikada ceza sahası içinde Savaş'ın İbrahim Akdağ'a yaptığı müdahaleyi hakem Abdullah Yılmaz penaltı olarak nitelendirdi.

72. dakikada Rangelov, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kalecinin kapattığı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Muhammet Yumak xx, Selahattin Altay xx

ÜMRANİYESPOR: Burak xx, Oğuz xx, Merthan xx, Appindangoye xx, Mehmet Sedef xx, Vasilogiannis xx, Cleyton xx (Bulut dk. 88 ?), Timur xx, İbrahim Akdağ xx, Emircan xx (Samet dk. 90+1 ?), Drole xx (Rangelov dk. 64 xx)

Yedekler: Metin, Tarık, Mücahit, Mustafa, Bahadır, Serdar Özbayraktar

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

ADANA DEMİRSPOR: İsmail xx, Erhan xx, Adil xx (Douhadji dk. 64 x), Yiğitcan xx, Sezer xx, Atakora xx (Loemba dk. 46 x), Yiğit İncedemir xx, Savaş Yılmaz xx, Abdulkadir xx, Mendy xx (Lingane dk. 79 x), Atabey xx

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Can Demir Aktav, Batuhan, Umut

Teknik Direktör: Gürcan Aday

Gol: Rangelov (dk. 72) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Mehmet Sedef, Timur (Ümraniyespor) Atabey, Loemba, Savaş (Adana Demirspor)

ERSEL UZĞUR : "BİR PUAN ALACAĞIMIZ MAÇTA MAĞLUP OLDUK"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, hakemin verdiği penaltı kararlarının çok ağır olduğunu vurgulayarak, "Hücumda eksik kaldık ve pozisyon üretemedik. Bir puan alacağımız maçta mağlup olduk" dedi.



TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakemin verdiği ikinci penaltı kararının kendilerini çok etkilediğini dile getiren Uzğur, şu ifadelere yer verdi:



"Maç bizim beklediğimiz gibi oldu. Ümraniyespor'un ne yapmaya çalıştığını biliyorduk. Önlemlerimizi aldık. Savunma olarak istediğimiz oyuna yakın oynadık ama hücumda eksik kaldık. Pozisyon üretemedik. Bir puan alacağımız maçta mağlup olduk. Hakemin penaltı kararları ağrıdı. Özellikle ikinci penaltı kararı ağırdı. Verdiği penaltı takımın kaderini belirliyor. Takımımız buradan çıkmayı da bilir. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız."

BAYRAM BEKTAŞ: "POZİSYON VERMEDEN MAÇI BİTİRMEYİ BAŞARDIK"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Adana Demirspor karşısında duran top zaafları olduklarını dile getirerek, çok net bir gol pozisyonu vermeden maçı noktaladıklarını ifade etti.



TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Bektaş, "11. haftaya bakıldığında amacımız evimizde yerimizi korumaktı. Bugün iyi mücadeleyle birlikte her geçen gün sahadaki form ve oyun anlamındaki grafiği yükselen bir Ümraniyespor vardı. Önemli bir maçtı. Adana Demirspor çok etkili bir takım. Hücumda önemli oyuncularını görüyoruz. Bugün çok net bir pozisyon dahi vermeden maçı bitirmeyi başardık. Duran top zaaflarımız oldu. Yine gol yemedik. Penaltı kaçırıldı ama skoru aradık. Sıkıntı çektiğimiz bölge 3. Bölgeydi. Top tutamamamız bize eksiklik verdi. Son haftalara tam olarak bir forvetli oynamıyorduk. Rangelov ile topu tuttuk oyunu yönlendirmeye çalıştık. Penaltıdan golü attık. Rangelov 8 hafta sonra takıma dahil oldu gol attı. Konumumuz belli lideriz ama hiçbir şey bitmedi. Zor bir maçtı. Ümraniyespor taraftarına ve camiasına armağan olsun. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim" değerlendirmesini yaptı.