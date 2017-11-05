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spor ile taraftarlarından örnek davranış

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 12:47 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 12:48
Akhisarspor ile Alanyaspor taraftarlarından örnek davranış

'in 11. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 14.00’de başlayacak olan Teleset Mobilya spor ile Aytemiz maçı öncesi iki takımın taraftar grubu Akhisar’da buluştu. Birlikte yemek yiyerek maçın oynanacağı stada giden her iki takımın taraftarları da özlenen görüntülere imza attı.

'nın ilçesi Kethüda Mahallesi 177 sokak üzerinde bulunan 1970 Akigo Taraftarlar Derneğinde Akigo taraftarlar grubu, Alanya'dan gelen 700 kişilik taraftar grubunu konuk ederek nohutlu pilav ile ayran ikramında bulundu.

1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, çok iyi bir dostluk kurduklarını, un sadece sahada oynanmadığını anlatarak bu tür kardeşliklerin de pekiştiğini kamuoyuna duyurmak istediklerini ifade etti. taraftarı grubu adına söz alan Fatih Aslan ise, daha önce Alanya taraftarı olarak Akigoları konuk ettiklerini yine aynı misafirperverliği Akhisarlıların göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür dostlukların tüm takımlar arasında olması gerektiğine vurgu yapan Aslan, Akhisarspor taraftar grubuna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Her iki taraftar grubu 45 kilometre uzaklıkta bulunan Manisa 19 Mayıs Stadyumuna da birlikte giderek futbolda özlenen görüntülere imza attı.

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Akhisarspor ile Alanyaspor taraftarlarından örnek davranış
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