Akhisarspor ile Alanyaspor taraftarlarından örnek davranış

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kethüda Mahallesi 177 sokak üzerinde bulunan 1970 Akigo Taraftarlar Derneğinde Akigo taraftarlar grubu, Alanya'dan gelen 700 kişilik taraftar grubunu konuk ederek nohutlu pilav ile ayran ikramında bulundu.

1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, çok iyi bir dostluk kurduklarını, futbolun sadece sahada oynanmadığını anlatarak bu tür kardeşliklerin de pekiştiğini kamuoyuna duyurmak istediklerini ifade etti. Alanyaspor taraftarı grubu adına söz alan Fatih Aslan ise, daha önce Alanya taraftarı olarak Akigoları konuk ettiklerini yine aynı misafirperverliği Akhisarlıların göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür dostlukların tüm takımlar arasında olması gerektiğine vurgu yapan Aslan, Akhisarspor taraftar grubuna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Her iki taraftar grubu 45 kilometre uzaklıkta bulunan Manisa 19 Mayıs Stadyumuna da birlikte giderek futbolda özlenen görüntülere imza attı.