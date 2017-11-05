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kuruluyor

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 14:17
Balkanlar Ligi kuruluyor

merkezli Mega League Foundation Vakfı, Balkan, Kafkas ve ülkelerinden oluşacak bir Balkan Ligi kurmayı planlıyor.

Mega League Foundation Vakfı, Balkan ülkelerindeki takımlardan oluşan bir lig kuruyor. , Romanya, , Hırvatistan, Slovenya gibi balkanlarda bulunan ülkelerin yanında , ve gibi Kafkas ülkeleri de yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN TAKIM OLMAYACAK

'nin yer almadığı projenin gerçekleşmesi durumunda Balkanlar, Kafkaslar, ve Güney Kıbrıs'tan toplam 17 ülkeden 42 takım bu projede yer alacak. Mega 1. Ligi'nde 20, Mega 2. Ligi'nde ise 22 takım mücadele edecek. Mega 1. Lig'de son 3 sırada yer alan takım Mega 2. Lig'e düşecek. Mega 2. Lig'de ise ilk 3 sırada yer alan takım 1. Lig'e adını yazdıracak. Son 5 sırada yer alan takımlar ise ülke liglerine düşürülecek. Ülkelerde yapılacak turnuvalarda ise bu 5 takım belirlenip Mega Lig'e gönderilecek.

2019-2020 sezonunda başlaması düşünülen Balkan Ligi'nde takımları yayınlardan alacakları payın 200 milyon Euro seviyesinde olacağı bildirildi. 'nde olan takımlar aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edebilecek.

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Balkanlar Ligi kuruluyor
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