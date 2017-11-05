CANLI | Yeni Malatyaspor - Başakşehir

Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Bülent Yıldırım yönetiyor. 16.30'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
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İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat, Diallo, Adem, Barazite, Pereira, Boutaib
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Hakan, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor