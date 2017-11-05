Türkiye'nin en iyi haber sitesi

CANLI | -

Giriş Tarihi: 5.11.2017 16:25 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 16:47
CANLI | Yeni Malatyaspor - Başakşehir

ve , ligin 11. haftasında kozlarını paylaşıyor.

'in 11. haftasında Evkur sahasında Medipol 'i ağırlıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Bülent Yıldırım yönetiyor. 16.30'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat, Diallo, Adem, Barazite, Pereira, Boutaib

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Hakan, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Yeni Malatyaspor - Başakşehir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz