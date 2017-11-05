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Enes, kariyerine golle başladı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 16:50
Enes, Levante kariyerine golle başladı

Milli cu , formasını giydiği ilk karşılaşmada takımının tek golünü kaydetti.

Villarreal'in 'ye kiraladığı milli cu , takımının Birinci Futbol Ligi'nin () 11. haftasında 'ya 2-1 kaybettiği maçta gol attı.

La Liga'nın orta sıralarındaki ekiplerin mücadelesinde Levante, geçen hafta Real Madrid'i yenen Girona'yı ağırladı. 20 yaşındaki Enes Ünal, sezon sonuna kadar kiralık oynayacağı Levante'deki ilk maçına çıktı.

Misafir Girona, Garcia'nın 58 ve Stuani'nin 83. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve üst üste 3. karşılaşmasını kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes, 90+1'inci dakikada fileleri havalandırarak Levante kariyerine golle başladı.

Puanını 15'e çıkaran Girona, 9. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Levante ise 13. sıraya geriledi.

Sezon başında kadrosuna dahil olduğu Villarreal'de fazla forma fırsatı bulamayan Enes, 6 lig maçında bir gol atmıştı.

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Enes, Levante kariyerine golle başladı
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