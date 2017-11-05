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" için en güçlü aday; "

Giriş Tarihi: 5.11.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 14:06
Fenerbahçe için en güçlü aday; Şenol Çorlu

- sürecine dair, A Spor, spor yayınları koordinatörü 'dan önemli bir bilgi geldi...

A Spor, spor yayınları koordinatörü ve yorumcusu , 'de istifası gündemde olan 'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Korkmaz, Aykut Kocaman'ın 'Galatasaray'la puan farkı suni' sözlerine atıfa bulunarak; "Aykut Kocaman'ın istifası suni değil" dedi.

Boştaki teknik direktörler...

ŞENOL ÇORLU TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR!

Fenerbahçe'de başkan 'ın Aykut Kocaman'la yapacağı görüşmeye dair bilgi veren Korkmaz, Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın devam etmesi için ısrarcı olacağını söyledi. Ancak Korkmaz'a göre Aykut Kocaman istifada kararlı...

Öte yandan Serkan Korkmaz'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe'de şu an için en güçlü teknik direktör adayı; ...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı!

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"Fenerbahçe için en güçlü aday; Şenol Çorlu"
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