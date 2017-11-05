"Fenerbahçe için en güçlü aday; Şenol Çorlu"

A Spor, spor yayınları koordinatörü ve futbol yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'de istifası gündemde olan Aykut Kocaman'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Korkmaz, Aykut Kocaman'ın 'Galatasaray'la puan farkı suni' sözlerine atıfa bulunarak; "Aykut Kocaman'ın istifası suni değil" dedi.

ŞENOL ÇORLU TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR!

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la yapacağı görüşmeye dair bilgi veren Korkmaz, Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın devam etmesi için ısrarcı olacağını söyledi. Ancak Korkmaz'a göre Aykut Kocaman istifada kararlı...

Öte yandan Serkan Korkmaz'ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe'de şu an için en güçlü teknik direktör adayı; Şenol Çorlu...