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gücü deplasmanda rahat kazandı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 17:58 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 17:59
Ankaragücü deplasmanda rahat kazandı

1. Lig 11. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan önce, Hakkari'nin Şemdinli ile Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerinde şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri anısına saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada takımının cuları, seremoniye çıktıkları çocukların yağmurdan ıslanmaması için üzerlerindeki montları onlara verdi.

Stat: Yeni

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral

: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 79 Andaç Güleryüz), Erkan Zengin, Ofoedu (Dk. 66 Kaan Kanak), Hasan Ayaroğlu, Akaminko (Dk. 66 Uğur İnceman), Hürriyet Gücer, Bruno

MKE gücü: Korcan Çelikay (Dk. 46 Altay Bayındır), Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Putsila (Dk. 89 Doka), Kenan Özer (Dk. 84 Enes Kubat), Mehmet Umut Nayir

Goller: Dk. 44 Kenan Özer, Dk. 60 İlhan Parlak, Dk. 90+3 Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 45+1 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Hürriyet Gücer, Dk. 67 Erkan Zengin, Dk. 71 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)

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Ankaragücü deplasmanda rahat kazandı
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