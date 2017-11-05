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'un 'Boğası' farklı kazandı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 16:23
İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı

, evinde ağırladığı 'u rahat geçti.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında , sahasında 'u 4-1 yendi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Ata Yıldırım

spor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Kübilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 87 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Cajic), Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 68 Şaban Genişyürek)

spor Baltok: Vukovic, Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Glumac, Nizamettin Çalışkan (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan), Otoo, Aissati (Dk. 68 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen

Goller: Dk. 5 ve 35 İbrahim Halil Çolak, Dk. 85 Şaban Genişyürek, Dk. 89 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 67 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 78 Zeki Çelik (İstanbulspor)

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İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı
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