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: “’a seçildiğim için gururluyum”

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 16:09
Okan Kocuk: “Milli Takım’a seçildiğim için gururluyum”

’un genç kalecisi , ay-yıldızlı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Her Türk oyuncunun olduğu gibi benim de A hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum” dedi.

A 'nın Arnavutluk ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen ve kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek olan açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, 'a seçildiği için gururlu ve onurlu olduğunu belirtti.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

A Milli Futbol Takımı'na seçildiği için büyük bir gurur yaşadığını anlatan 22 yaşındaki kaleci, "Her Türk oyuncunun olduğu gibi benim de A Milli Takım hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum. Buraya seçilmek büyük bir onur benim için. Beni oraya layık gören hocalarıma ve burada üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"LUCESCU İLE GÖRÜŞMEDİM"

ile bu süreçte bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirten Okan Kocuk, "Bir görüşmem olmadı. Sadece kaleci antrenörü aramıştı. Hocamla irtibata geçmişler. Sonra çağrıldığımı öğrendim" diye konuştu.

"YETENEKLİ BİR JENERASYON GELİYOR"

Milli Takım'da gençlere yer verilmesi gerektiğine dile getiren genç futbolcu, şunları söyledi:

"Yetenekli ve yeni bir jenerasyon geliyor. Böyle olmalı sonuçta Avrupa'da da genç oyuncular oynuyor. Bizim de sıramız gelecek. Umarım biz de A Milli Takım formasını uzun yıllar terletiriz."

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"KENDİM OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bir kişiyi idol olarak görmek yerine birçok kaleciden kendine dersler çıkardığını söyleyen lu kaleci, "İdolüm yok. Her kalecinin en iyi yaptıklarından bir şeyler almaya çalışıyorum. Kendim olmaya çalışıyorum" dedi.

"HAYATIN NE GÖSTERECEĞİ BELLİ OLMAZ"

Milli futbolcu, üç büyük takımda oynama hayalinin olup olmadığına dair sorulan bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Ben futbolcusuyum. Kiralık olarak buradayım. Geri döneceğim ve orada oynama hayalim var. Ama belli olmaz sonuçta hayatın ne göstereceği belli olmaz. Futbol her yerde oynanıyor."

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Okan Kocuk: “Milli Takım’a seçildiğim için gururluyum”
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