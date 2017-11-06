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kararını verdi

Giriş Tarihi: 6.11.2017 23:00 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 23:22
Aykut Kocaman kararını verdi

Teknik Direkötürü istifa kararından vazgeçti. Kocaman, yarın takımın başında antrenmana çıkacak

beIN Sports'un haberine göre , istifa kararından vazgeçti ve göreve devam etme kararı aldı. Kocaman, yarın takımın başında antrenmana çıkacak.

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Aykut Kocaman kararını verdi
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