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Aykut Kocaman kararını verdi
Aykut Kocaman
kararını verdi
Giriş Tarihi: 6.11.2017
23:00
Güncelleme Tarihi: 6.11.2017
23:22
Fenerbahçe
Teknik Direkötürü
Aykut Kocaman
istifa kararından vazgeçti. Kocaman, yarın takımın başında antrenmana çıkacak
beIN Sports'un haberine göre
Aykut Kocaman
, istifa kararından vazgeçti ve göreve devam etme kararı aldı. Kocaman, yarın takımın başında antrenmana çıkacak.
Detaylar geliyor...
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