Burada İtalya’daki gibi futbolcular yok

TFF'nin Tam Saha Dergisi'ne "Türk futbolunun potansiyeline güveniyorum" diyen A Milli Takım
Teknik Direktörü Mircea Lucescu
'nun, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Türk futbolculardan şikayetçi olması dikkat çekti. İşte Lucescu'nun açıklamaları: "Beraber oynamaya ve kazanmaya alışmış futbolcu grubu elimde yok. Türkiye'de para var, siz İtalya
nlar'ın hayal ettiği yeni stadyumlar var ama İtalya'daki gibi futbolcular yok." Muhabirin, "Ligdeki futbolcuların yüzde 65'i yabancı, fakat ülke dışında oynayan Türk futbolcular var" vurgusu sonrasında Lucescu, "Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz"
dedi.
TÜRKÇE ÖĞRENİRSEM BENİ YAŞATMAZLAR
Milan'lı Hakan için "O gerçek bir 8 numara. 10 numaralı formayı alarak hata etti" diyen Lucescu, "Siz İtalyanlar 10 numarayı görünce aklınıza Platini geliyor. Hakan, Almanya'da geniş alanlar buluyordu, İtalya'da kapalı defanslara karşı etkili olamaz"
ifadesini kullandı. İtalyanca'sının iyi olduğu övgüsü sonrasında Lucescu'nun, "İtalyancam iyi ama Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç gazeteci beni takip ediyor biliyor musunuz? 40'tan fazla. Eğer Türkçe öğrenirsem ve onlar benimle dillerinde konuşabileceklerini öğrenirlerse beni yaşatmazlar"
sözleri ise şaşkınlık yarattı.
MİLLİLER BUGÜN RİVA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
A Milli Takım'ın 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya ve 13 Kasım Pazartesi günü Antalya
'da Arnavutluk ile oynayacağı özel karşılaşmaların 26 kişilik aday kadrosu bugün çalışmalara başlıyor. Milliler, saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak ayyıldızlılar, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek.