Claude Makelele, Eupen ile anlaştı

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Eupen, İspanyol Jordi Condom'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fransız Claude Makelele ile anlaşma sağladı.

Eupen Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi Swansea City'de yardımcı antrenörlük yapan 44 yaşındaki Makelele ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Makelele, Paris Saint-Germain'de (PSG) 2011'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini 2014'te Bastia'da yaşadı. Futbolculuk döneminde Real Madrid, Chelsea ve PSG gibi önemli takımlarda oynayan Fransız futbol adamı, ocak ayından bu yana Swansea City'de yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Belçika Ligi'nde 14 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Eupen, 10 puanla son sırada bulunuyor.