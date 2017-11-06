Eskişehirspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı

Sinan Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana şeffaf yönetim anlayışından taviz vermediklerini belirtti.

Eskişehirspor yönetimine gelmeden hemen önce ve geldikten sonra camiaya ve taraftarlara tek konuda söz verdiklerini aktaran Özeçoğlu, "Bir yandan takım kurmaya çalışırken, diğer yandan da kulübümüzün kronikleşmiş sorunlarıyla uğraştık. Personel maaşları, futbolcu alacakları, tesisin çalışır hale getirilmesi ve temel ihtiyaçları, Temmuz 2017 dönemi itibarıyla karşılandı." ifadelerini kullandı.

Özeçoğlu, kendisinin Eskişehirspor'un kuruluşundan iki yıl sonra dünyaya geldiğini aktararak, "Çocukluğumdan beri, daha doğrusu kendimi bildim bileli, siyah-kırmızı renklerle sevindim, üzüldüm, sinirlendim ve gözyaşı döktüm. Eskişehirspor başkanlığı hayal dünyamda ulaşabileceğim en üst mertebe olmuştur. Bu görevi, her biri birbirinden değerli arkadaşlarımla üstlenmiş olmanın mutluluğu, yaşadığımız bütün sıkıntıları unutturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DURUMUN NE KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN ÇEŞİTLİ UYARILAR YAPTIM"

Sinan Özeçoğlu, Eskişehirspor'u içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Görevi kabul ederken de yaşanılan her biri başlı başına büyük sorunları çözmeye çalışırken de amacımız hep Eskişehirspor'un daha fazla zarar görmemesini sağlamaktı. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü beylerle konuşarak bu görevi kabul ettik. Eskişehirspor'un mali tablosunun, bizim ve Eskişehirspor sevdalılarının yapacağı harcamalarla düzelemeyecek boyutta olduğuna vakıftık. Bütün bunlara rağmen siyasilerimizin, hayata geçireceğimizi görecekleri şeffaf yönetim anlayışıyla kulübümüz için yaşamsal kaynakları peyderpey bulacaklarına inancımız sonsuzdu. Siyasilerimiz ile sık sık görüştük, Eskişehirspor için oluşturulabilecek kaynaklar konusunda beraberce çaba harcadık. Sponsor bulmak için gösterdiğimiz çabalara karşın kulübün son yıllarında yaşadıklarımız, burada da önümüze bir engel olarak çıktı."

Özeçoğlu, yaşanan sıkıntıların artık birkaç iyi insanın çözebileceğinin çok ötesinde olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Uzun süredir durumun ne kadar kötü olduğunu anlatmak için çeşitli uyarılar yaptım. Üzülerek söylemeliyim ki bu uyarılarım, kaynak bulma konumunda olan bazı kişiler için gerekli etkiyi oluşturmadı. Bu yaşananlardan sonra koltuğa yapışıp hiçbir şey olmamış gibi davranırsak, taraftarımızın sürekli eleştirdiği yönetici profiline uymuş olacağız. Bizler için Eskişehirspor'un kurtulması, Eskişehirspor yöneticisi olmaktan çok daha önemlidir. Toplantımızın başında kulübümüzün hangi durumda olduğunu, nasıl bir çıkmazda olduğunu ve bu durumu değiştirmek için neler yaptığımızı dile getirmeye çalıştım. Gelinen noktada görüyorum ki artık hiç kimse için bunların dile getirilmesinin bir anlamı yok."

"Üzülerek söylemeliyim ki taraftar ve camianın belli bölümü dışında hemen herkes maalesef Eskişehirspor'dan vazgeçmiş bir ruh halindedir." diyen Özeçoğlu, "Eskişehir'in ve Eskişehir'i yönetenlerin bu ruh halinden çıkmaları için bir şok etkisi gerekmektedir. Tüm bunları düşünerek, Eskişehirspor yönetim kurulu olarak olağanüstü kongre kararı aldığımızı hepinizle paylaşmak istiyorum. Kongre 22 Kasım'da yapılacak. Bu kararımız, katidir ve kesinlikle geri dönüşü yoktur." ifadelerini kullandı.