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Hakeme küfreden bankacı savcıya yakalandı!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 09:30 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 09:34
Hakeme küfreden bankacı savcıya yakalandı!

- maçında protokol tribününden maçı seyrettiği sırada hakeme küfrettiği iddia edilen bir bankanın üst düzey yöneticisi H.H. iki metre mesafede bulunan Cumhuriyet Savcısı’na yakalandı. Yönetici hakkında savcının tutanak tutturması ardından hakeme alenen hakaretten dava açıldı.

ile arasında 30 Eylül'de oynanan maçında ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Müsabakayı protokol tribününden izleyen, bir bankanın üst düzey yöneticisi H.H.'nin hakem Alper Ulusoy'a sinkaflı sözler sarf ettiği, bu sözleri duyan olay yerine iki metre mesafede bulunan savcının da müdahale ederek tutanak tutturduğu belirlendi.

İDDİAYI REDDETTİ

Hakkında soruşturma başlatılan H.H.'nin ifadesinde iddiayı reddettiği öğrenildi. Yöneticinin ifadesinde, VIP tribünün 2002 numaralı locasında arkadaşlarıyla oturduğunu, hakemin verdiği karar sonrasında tribünlerden tepki geldiğini, küfür edenlerin de olduğunu, ancak kendisinin küfür etmediğini, ağzından hakaret ve küfür içerikli herhangi bir söz çıkmadığını, en fazla 'Allah kahretsin, bu nasıl karar' demiş olabileceğini kaydettiği belirtildi.

DAVA AÇILDI

'nca yürütülen soruşturma sonucunda H.H. hakkında 'kamu görevlisine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret' suçu kapsamında dava açıldığı öğrenildi.

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Hakeme küfreden bankacı savcıya yakalandı!
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