Kayserispor'da milli gurur! 7 futbolcu...

Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atila Turan, A Milli Takıma giderken Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları, Oleksander Kucher, Ukrayna, Asamoah Gyan, Gana, Ali Ahamada, Komodor Adaları, Cristian Sapunaru, Romanya milli takımlarına giden isimler oldu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuzdan 7 oyuncunun milli takımlara gitmesi bizim için onurdur. Ülkelerinin A Milli Takım kamplarına giren Kayserisporl'u oyunculardan Kucher, Gyan ve Sapunaru'nun ülke milli takımlarında kaptanlık pazubandı takmaları, sarı-kırmızılı takımımızın zenginliğidir. Başarılı sonuçlarla ve sakatlanmadan dönmelerini arzuluyoruz'' dedi.

Öte yandan sakatlığının son tedavisi için Portekiz'e giderek burada ülkesinin milli takım doktoruna muayene olan Varela'nın Kayseri'ye dönerek antrenmanlara katılması bekleniyor.