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'de göz dolduruyor!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 11:30
Manchester City'de Gabriel Jesus göz dolduruyor!

’nin genç yıldızı , ’de çıktığı 20 maçta gösterdiği 14 gol, 5 asistlik performans ile göz dolduruyor.

'nin 2017 yılının Ocak ayında Palmeiras'tan transfer ettiği , mavi-beyazlılara geldiği dönemden bu yana takımına yaptığı katkılarla göz dolduruyor.

Bu sezon 'de 20 karşılaşmada ter döken genç yıldız, sergilediği 14 gol ve 5 asistlik performans ile City'i taşıyan isimler arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gol atan Brezilyalı cu, bu hafta ise ligde Manchester City'nin Arsenal'i 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının son golünü attı.

20 yaşındaki Jesus, İngiltere Premier Lig'de her 65 dakikada bir gole katkı yapıyor.

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Manchester City'de Gabriel Jesus göz dolduruyor!
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