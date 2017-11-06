Sarı kart çıktı dünya karıştı!

Dün Samandıra'da oynanan Fenerbahçe
-Galatasaray
maçı ne yazık ki atılan harika bir golle değil gören herkesi hayrete düşüren bir hakem kararıyla dünya medyasına konu oldu. Maçın ilk yarısında Galatasaraylı Mustafa Fettahoğlu sol kanattan hızlı şekilde atağa kalkarken, F.Bahçe'nin stoperi Gürkan Başkan tarafından uçan tekme ile durduruldu. Herkes kırmızı kart beklerken, hakem Onur Mert
'in sarı kart göstermesi büyük şaşkınlık yarattı. İngiltere'den İspanya'ya spor medyası da olayı 'inanılmaz karar' olarak okuyucularına duyurdu. Mustafa Fettahoğlu'nun sakatlanmadan pozisyonu atlatması ve maça devam etmesi ise herkes için teselli oldu. Maçtan sonra Galatasaray taraftarları hakem Onur Mert'in, Fenerbahçe taraftarı olduğunu gösteren twitlerini ortaya çıkararak, TFF'ye şikayette bulundu. Mücadeleyi ise Mustafa Kapı'nın golleriyle Galatasaray 2-0 kazandı.
BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
U17 derbisinde rakibinin futbol hayatını bitirmeye yönelik faulü yapan genç futbolcunun ruh halini defalarca görüntüleri izleyip anlamaya çalıştım. Sonuç: İyi futbolcu olmak için önce iyi insan olmak lazım. Kendisi de öğrenci olan o gaddar genç, rakibinin sadece kariyerine değil eğitim hayatına da vuruyor o darbeyi. Sosyal medyadaki satırlarından cehalet ve seviyesizlik akan hakem, ilerleyen yıllarda Türk futboluna zarar verecek karakterde... Derhal lisansı iptal edilmeli. Mesele kartın kırmızı olması gerektiği değil; çok daha fazlası...