Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yabancı sınırı açıklaması

Bak, yaptığı açıklamada, "Futbolumuzun ekol olması için altyapıda oyuncularınızın olması lazım. Altyapıdan yetişmiş futbolcuların Milli Takım'da olması lazım. Yabancı sayısının düşmesini arzu ediyorum. 5 veya 6 futbolcu olabilir. Galatasaray örneği var. Galatasaray, 4 yabancıyla Avrupa Şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.



"FEDERASYON ALT YAPI YARDIMI SAĞLIYOR"

Altyapıdaki yatırımlar ile ilgili de konuşan bakan, "Türk futbolcu yetiştiren başarılı örneklerimiz de var. Altınordu mesela. Cengiz Ünder'i çıkardı, Roma'ya kadar gitti. Çağlar Söyüncü, Bundesliga'da oynuyor. Kulüpler Birliği ile de düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dursun Özbek çok iyi bir başkan gerçekten. Bu bizim ortak sorunumuz. Antrenör sorunumuz, eğitici sorunumuz var. Onları da eğitmemiz, daha iyi şartlar sunmamız lazım. Alt yapıya yatırım yapmak isteyen takımlara Federasyon zaten gerekli yardımları sağlıyor. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız. Almanya'da da yapılan yatırımları görüyoruz. Bu yatırımları biz de yaparız. Kulüpler yeter ki alt yapılarına yatırım yapsın. Avrupa'da başarılı olan Türk takımlara saygı duyuyoruz eyvallah da bizim Milli Takımı'nı da düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"BASKETBOLDA OYUNCULARIMIZ SÜRE ALAMIYOR"

Basketboldaki yabancı sayısı için de görüşmeleri sorulan Osman Aşkın Bak, "Fenerbahçe'nin basketboldaki şampiyonluğu ile gurur duyduk tabi ama oyuncuları ligde oynayabilir. A Milli oyuncuların, kendi takımlarında aldığı süreler ortada. Basketbolda da geçmiş yıllarda başarı örneklerimiz var. Efes Pilsen, Galatasaray örnekleri var. Basketbol oyuncuları kendi takımında süre alamıyor. Futbolda da aynı sorun var. Yetenek konusunda eksikliklerimiz yok. Bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda Avrupa ikincisi, Dünya ikincisi olduk geçmişte. Slovenya şampiyon oldu mesela. Kendi ligleri var. Tüm oyuncuları Avrupa'da oynuyor. Litvanya öyle yine. Adamlar ekol olmuş çünkü. Yetiştiriyor, gönderiyor" cevabını verdi.

Bakan ayrıca, yetenek konusunda sorunları olmadığını belirtirken; "Yetenekli oyuncularımız çıkıyor. Arda Turan, Bayrampaşa'dan Nihat Kahveci, Esenler'den çıkma. Amatör kümeden çıkma oyuncular. Amatör Lig'de çok yetenekli oyuncular var" dedi.