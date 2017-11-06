Son dakika: West Ham'da Slaven Bilic dönemi sona erdi

West Ham United, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcının bugün itibari ile görevinden ayrıldığı bildirilirken, kendisine kulübe olan hizmetleri için teşekkür edildi. Açıklamada, yeni teknik direktör için çalışmaların başlatıldığı ve önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.



Bilic yönetiminde geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 11. sırada tamamlayan West Ham United, bu sezon ise 11 hafta sonunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Ham'ın başına İskoç teknik adam David Moyes'in getireleceği iddia edildi.